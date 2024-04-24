Tether будет замораживать USDT-адреса, связанные с подсанкционными лицами

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT заявил, что заморозит кошельки, которые используются для обхода санкций. Эта информация появилась в ответ на заявление государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которая собиралась использовать USDT после возобновления санкций на экспорт нефти со стороны США. Об этом пишет Cointelegraph.

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Решение о блокировании адресов, попавших под санкции Минфина США, в Tether было принято в конце прошлого года. В компании подчеркнули, что уважают список OFAC SDN и стремятся работать над тем, чтобы попавшие под санкции адреса были немедленно заморожены.

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