Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT заявил, что заморозит кошельки, которые используются для обхода санкций. Эта информация появилась в ответ на заявление государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которая собиралась использовать USDT после возобновления санкций на экспорт нефти со стороны США. Об этом пишет Cointelegraph.
Tether будет замораживать USDT-адреса, связанные с подсанкционными лицами
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Решение о блокировании адресов, попавших под санкции Минфина США, в Tether было принято в конце прошлого года. В компании подчеркнули, что уважают список OFAC SDN и стремятся работать над тем, чтобы попавшие под санкции адреса были немедленно заморожены.
К теме: Нефтяная компания Венесуэлы хотела переходить на расчеты в USDT из-за санкций, но Tether их заблокирует
Источник: Минфин
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