Нефтяная компания Венесуэлы переходит на расчеты в Tether USDT из-за санкций

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA планирует использовать стейблкоин USDT от компании Tether для экспорта сырой нефти и мазута из-за возобновления санкций со стороны США. Об этом пишет Reuters.

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Переход к расчетам в криптовалюте направлен на снижение рисков замораживания счетов в зарубежных банках.

На минувшей неделе Министерство финансов США обязало клиентов и поставщиков PDVSA, а также компаний, где она владеет 50% и более, свернуть деятельность по генеральной лицензии до 31 мая 2024 года. После завершения этого периода санкции возобновятся в полную силу.

Этот шаг усложнит для страны увеличение добычи и экспорта нефти, потому что компаниям придется ждать индивидуальных разрешений США для ведения бизнеса с Венесуэлой.

Благодаря лицензиям США экспорт венесуэльской нефти в марте достиг около 900 000 баррелей в день, что является самым высоким показателем за четыре года.

К концу I квартала 2024 года PDVSA уже перевела много спотовых нефтяных сделок без свопа на контракт, требующий предоплаты в долларах США. Кроме того, нефтяная компания обратилась к новым клиентам с просьбой хранить криптовалюту на своих кошельках для проведения сделок с нефтью.

Один из трейдеров рассказал агентству, что поскольку платежи за нефть в USDT не отвечают требованиям какого-либо департамента по соблюдению торгового законодательства, PDVSA и его партнеры полагаются на работу с посредниками. Потенциально это может снизить прибыль компании.