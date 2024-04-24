Tesla может начать продажу роботов Optimus к концу следующего года — Маск

Гуманоидный робот Tesla все еще находится в лаборатории, но он может быть готов к продаже уже в конце следующего года. Об этом заявил исполнительный директор компании Илон Маск, сообщает Reuters.

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Несколько компаний сделали ставку на гуманоидных роботов, чтобы удовлетворить потенциальную нехватку рабочей силы. Такие работы могут выполнять повторяющиеся задачи, которые могут быть опасными или утомительными для людей в таких отраслях, как логистика, складское хозяйство, розничная торговля и производство.

На телефонной конференции Маск сказал инвесторам, что он предполагает, что робот Tesla под названием Optimus сможет выполнять задачи на заводе до конца этого года.

Гуманоидные работы уже несколько лет разрабатываются на японском Honda и Hyundai Motor Boston Dynamics.

В этом году стартап Figure, поддерживаемый Microsoft и Nvidia, заявил, что подписал соглашение о партнерстве с немецким автопроизводителем BMW по развертыванию гуманоидных роботов на заводе производителя автомобилей в США.

Ранее Маск заявлял, что продажи роботов могут стать большей частью бизнеса Tesla, чем другие сегменты, включая производство автомобилей.

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«Я считаю, что Tesla имеет лучшие позиции среди производителей гуманоидных роботов, чтобы достичь масштабного производства», — сказал Маск во время разговора во вторник, имея в виду возможности искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что Маск не всегда выполняет свои обещания. Так, в 2019 году он сказал инвесторам, что к 2020 году Tesla будет управлять сетью беспилотных автомобилей «robotaxi».

Tesla выпустила первое поколение своего робота Optimus под названием Bumblebee в сентябре 2022 года. В этом году компания опубликовала видео второго поколения двуногого робота, составляющего футболку на заводе компании.