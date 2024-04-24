В Сенате США поддержали закон про запрещение TikTok

Сенат США принял законопроект, предусматривающий запрещение TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть. Это документ входил в пакет иностранной помощи, в том числе и в Украине. Об этом пишет AP.

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20 апреля Палата представителей приняла этот законопроект, включающий запрет TikTok в стране. Он предполагает, что у ByteDance будет до одного года на продажу социальной сети.

По мнению многих американских законодателей, TikTok представляет угрозу национальной безопасности США, поскольку Китай может заставить компанию поделиться данными своих 170 миллионов американских пользователей.

В Соединенных Штатах уже появилось немало желающих выкупить соцсеть.