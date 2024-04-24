Более половины украинских новостроек имеют суды по земле — Опендатабот

54% строящихся в Украине жилых комплексов имеют судебные процессы по земельным участкам. Впрочем, это не самые большие проблемы, с которыми сталкиваешься, пытаясь купить жилье в новостройке. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

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Проблемы с новостройками

Среди почти четырех сотен проанализированных новостроек у 214 жилых комплексов есть суды относительно земли, на которой их возводят. Застройщики еще 22 ЖК не продлили аренду земельного участка. Впрочем, наиболее критическая ситуация в 9 будущих комплексах — в Реестре прав отсутствует информация о связи земли со строительством.

«Отсутствие каких-либо разрешений, прав на землю или неправильное землепользование на момент, когда строят новостройку — это пространство для коррупции тогда, когда здание будут вводить в эксплуатацию. Даже позже, когда люди уже будут в нем жить. Ведь решить такие проблемы законным путем потом, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно.

Сейчас главные риски мы видим именно в земле, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Основные риски

К основным рискам не введенного в эксплуатацию жилья на любом этапе строительства, создающих возможности для коррупции, можно отнести:

отсутствие разрешений на строительство;

отсутствие права собственности или права пользования у заказчика на земельный участок;

договоры аренды на земельный участок, заканчивающиеся в ближайшее время;

несоответствие целевого назначения земельного участка — то есть на этом месте вообще нельзя строить жилой дом;

наличие судебных дел и арестов на земельных участках;

несоответствие строительства градостроительным условиям (этажность и высотность).

Методика исследования

Чтобы получить и собрать информацию о всех строящихся в Украине домах, Опендатабот проанализировал открытые данные Реестра строительной деятельности, Единого государственного реестра судебных решений, государственного земельного кадастра, финансовой отчетности и публичную информацию по запросам из Единого государственного реестра и Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество Украины.

Данные обо всех новостройках страны собраны в проекте «Опендатабот. Коррупционные риски новостроек» .