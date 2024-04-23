Фонд госимущества продал имущественный комплекс ГП «Инжексбуд» за 27,5 миллиона

На приватизационном аукционе был реализован единый имущественный комплекс госпредприятия «Инжексбуд» с базой отдыха в Киевской области. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«27,5 млн. грн. Такова оказалась победная ставка во время сегодняшней продажи ЕМК ГП „Инжексбуд“ на платформе Prozorro.Продажи», — говорится в сообщении.

В состав имущественного комплекса входят административные помещения в центре Киева площадью 62,7 кв.м. и база отдыха в Бориспольском районе.

По словам Коваля, за лот соревновались 21 участник. В результате конкуренции цена из стартовых 6 млн грн выросла в 4,5 раза.

«После оплаты победителем средства будут отнесены к государственному бюджету Украины, из которого финансируются наши Силы Обороны», — добавил глава Фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд государственного имущества рассчитывает, что крупная приватизация начнется во втором полугодии 2024 года. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 млн грн.