На приватизационном аукционе был реализован единый имущественный комплекс госпредприятия «Инжексбуд» с базой отдыха в Киевской области. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.
Фонд госимущества продал имущественный комплекс ГП «Инжексбуд» за 27,5 миллиона
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«27,5 млн. грн. Такова оказалась победная ставка во время сегодняшней продажи ЕМК ГП „Инжексбуд“ на платформе Prozorro.Продажи», — говорится в сообщении.
В состав имущественного комплекса входят административные помещения в центре Киева площадью 62,7 кв.м. и база отдыха в Бориспольском районе.
По словам Коваля, за лот соревновались 21 участник. В результате конкуренции цена из стартовых 6 млн грн выросла в 4,5 раза.
«После оплаты победителем средства будут отнесены к государственному бюджету Украины, из которого финансируются наши Силы Обороны», — добавил глава Фонда.
Напомним
«Минфин» писал, что Фонд государственного имущества рассчитывает, что крупная приватизация начнется во втором полугодии 2024 года. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 млн грн.
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