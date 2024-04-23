На крипторынке появились токенизированные казначейские векселя

Криптовалютная биржа Woo X запустила продажу токенизированных казначейских векселей США для розничных инвесторов. Об этом пишет CoinDesk.

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Доходный продукт под названием RWA Earn Vaults был создан в партнерстве с лондонской платформой институциональной токенизации OpenTrade. Операционный директор Woo X Вилли Чуанг назвал появление продукта «важной вехой».

«Впервые розничные пользователи централизованной биржи могут мгновенно получить доступ к процентному счету, обеспеченному казначейскими векселями США», — сообщил Чуанг в электронном письме.

Концепция токенизации, особенно когда речь идет о таких важных активах, как казначейские облигации США, приобрела популярность, частично в ответ на рост процентных ставок, и теперь соответствует текущему криптовалютному буму.