Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об инвестициях в СГ землю:
Раскупили всю землю? Сколько стоит земля в Украине и что происходит на рынке земли (видео)
- Что сейчас происходит на рынке СХ земли и в каких регионах в нее лучше всего инвестировать.
- Что нужно учесть при инвестировании в землю.
- Сколько стоит земля в Украине?
- Комиссии.
- Контракт.
- ставка аренды.
- Инвестиции в землю.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
В Україні війна і немає верховенства права. Тому гектар найродючішої в світі української землі, навкруги продажу якої скільки спекуляцій, може коштувати менше ніж одна сотка десь в Нідерландах чи Данії.