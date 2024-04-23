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23 апреля 2024, 16:43 Читати українською

Раскупили всю землю? Сколько стоит земля в Украине и что происходит на рынке земли (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об инвестициях в СГ землю:

  • Что сейчас происходит на рынке СХ земли и в каких регионах в нее лучше всего инвестировать.
  • Что нужно учесть при инвестировании в землю.
  • Сколько стоит земля в Украине?
  • Комиссии.
  • Контракт.
  • ставка аренды.
  • Инвестиции в землю.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
23 апреля 2024, 18:06
#
Не буде ніякого буму, бо головна складова вартості землі це зовсім не родючість, а стабільність і безпека локації, в якій вона знаходиться.
В Україні війна і немає верховенства права. Тому гектар найродючішої в світі української землі, навкруги продажу якої скільки спекуляцій, може коштувати менше ніж одна сотка десь в Нідерландах чи Данії.
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+15
Ihor71
Ihor71
23 апреля 2024, 18:16
#
Олігархічні кланы вже мають сотні тисяч гектарів у власності. Скупка йде з 2021 року, а до цього працювали з оредними договорами.
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0
kadaad1988
kadaad1988
23 апреля 2024, 19:10
#
После окончания войны народу Украины нужно будет убрать от власти проходимцев из шаек парашенка и зеленского и аннулировать закон о продаже украинской земли!!! У всех покупателей конфисковать без каких либо компенсаций.
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