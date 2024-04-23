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23 апреля 2024, 14:15 Читати українською

Консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о приостановлении предоставления консульских услуг гражданам Украины мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом Об этом он написал в соцсети X.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о приостановлении предоставления консульских услуг гражданам Украины мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом Об этом он написал в соцсети X.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПриоритет МИДКулеба отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за границей была и остается приоритетом МИД, однако в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины.
Фото:epravda.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Приоритет МИД

Кулеба отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за границей была и остается приоритетом МИД, однако в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины.

«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война», — подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что обязанность обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом», — отметил Кулеба.

Он добавил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о дальнейшем порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

+
+164
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 апреля 2024, 14:28
#
Пам’ятаєте була одна така держава, котра антилюдську політику прикривала популістичники лівими лозунгами про рівність і братерство? От і я пам’ятаю. Кулеба в традиційному більшовицькому стилі підміняє поняття законності понятями моралі, при цьому ні про яку справедливість в Україні 2024 року речі не йдеться. Ці люди приведуть до загибелі української держави. Приведуть саме тим, що розірвали суспільний договір створенний в 90-их роках і повернули державу на 50 років назад в плані відношення до людей. Українці всіми силами зараз показують, що їм держава саме в такому вигляді не потрібна, але фідбек залишається без відповіді.
+
+28
zerotoler
zerotoler
23 апреля 2024, 14:40
#
«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», — наголосив очільник МЗС.
У нас працює дерибан, корупція, беззаконня та свавілля, но не це
+
+28
Riojas
Riojas
23 апреля 2024, 14:48
#
Это не 50 лет, это уже напоминает товарища Сталина. Тогда конечно за побег военнообязанного всех членов семьи на 5 лет отдаленных районов высылали, но у нас все впереди.
+
+83
Yurii0576
Yurii0576
23 апреля 2024, 14:40
#
Я не вернусь, и дети мои так же.
+
+40
Riojas
Riojas
23 апреля 2024, 14:47
#
Выдача уже готовых документов также приостановлена «по техническим причинам». Я надеюсь, государству понятно, что никто из выехавших и столкнувшихся с таким отношением, в этот барак уже не вернётся?
+
0
huliolopez
huliolopez
23 апреля 2024, 14:51
#
Куди вони подінуться — будуть до старості мити тарілки та жити в наметових містечках?
+
+15
Riojas
Riojas
23 апреля 2024, 14:58
#
Разберутся. Будет стимул обустраиваться в новой стране и вывозить оставшихся тут по недоразумению родственников.
+
+45
antons7
antons7
23 апреля 2024, 14:59
#
В Україні потенційно їх може чекати ще гірша доля, нажаль. Плюс не всі там у якості бідних біженців-дешевої роб.сили. Серед моїх знайомих більшість норм влаштувалися, звісно до 24 лютого вони не базарі працювали.
+
+25
bonv
bonv
23 апреля 2024, 14:53
#
Влада робить все щоб біженці не поверталися…
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
Люди владі не довіряють! Від кави в Криму до кордонів 1991 року… Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
+
+55
Pablito
Pablito
23 апреля 2024, 14:55
#
Добрими намірами вимощена дорога до пекла
Так, це про рішення Кулеби, який, фактично, своїми діями відрізає від України декілька мільйонів молодих українців (з врахуванням родин).
Тобто усі ті люди, які не обривали зв"язки з Україною, які сплачували податки, донатили, допомагали рідним в Україні і т.д., всі вони позбавляються державних сервісів.
Так, можна багато сперечатись про справедливість і тому подібне, але факт дуже простий: через такі дії вищих посадовців Україна не просто матиме критичну нестачу населення, а стикнеться з катастрофічними проблемами в демографії і економіці вже найближчим часом.
Подібні злочинні і тупі дії можуть мати лише одну логіку: одні українці загинуть на фронті чи стануть каліками, інші будуть відрізані від власної країни подібними діями, а років за 10 чи, щонайбільше, 20 Україна стане територією, заселеною індусами чи узбеками.
Може, Кулеба — агент Індії?
+
+15
bonv
bonv
23 апреля 2024, 14:58
#
За даними Національного банку, у 2013 році мігранти відправили в Україну — банківськими переказами та неофіційними каналами — близько 8,5 млрд доларів (офіційні канали — близько 6 млрд дол.) За даними Світового банку, у 2018 році мігранти переказали до України 14 млрд дол.
Впродовж усіх цих років перекази українських заробітчан з-за кордону значно перевищують прямі іноземні інвестиції в Україну.
Обмеження на користь? Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і тепер все по приколу.
Прочитав таку цікаву думку: «зе-влада» робить те, що повинна зробити розпочинаючи з 2019 року, тобто знищувати Україну на користь московії, прикриваючись патріотичними гаслами та гучними заявами…
І росії не потрібно щоб розвалювати Україну та нищити економіку країни.
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0
mariupol2023
mariupol2023
23 апреля 2024, 15:19
#
Все вы рабы зеленых избранников. еще ни одна власть в Украине не считала людей настолько быдлом безмолвным и рабами как сегодняшняя …
+
0
mphet26
mphet26
23 апреля 2024, 15:24
#
Людей никто никуда не гонит, сами идут.
Я уверен, что зелёные сами в шоке от стадности стада
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
23 апреля 2024, 15:23
#
Ибо нех.й. я сижу в стране под бомбежками, а хитровые…банные отдыхают по заграницам.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 апреля 2024, 15:50
#
Самое смешное. это такой интерес кто чем будет заниматься и советы кому что мыть!
А почему вас (в массе) так это интересует -кто что будет мыть и на какой помойке жить?
Вопрос же вас не касается!
Главное что у вас все будет хорошо, вот и радуйтесь. что все кто думает не так как вы уедет.
Вот вам и «сшастя».
Ну, а я и вся моя семья. по совету очередного горлопана, будем мыть туалеты.
Главное что кагда вы приедете, а тут и туалеты вымыты… правда классно!
Так что каждый сам разберется. главное не совать свое рыло в чужие дела.
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
23 апреля 2024, 15:52
#
Последнее время в новостях поднимали темы, что многие люди, выехавшие нелегально за границу во время войны, часто даже хвастались (различные дети чиновников, блоггеры, тиктокеры) — мол как это так. Видимо решились взяться.

Не исключено что на этом не остановятся: могут, например, пойти путём аннулирования паспортов тем, кто успел сделать заранее на 10 лет (что тоже в силах МИД теоретически), но возможно как и с отказом от блокировки счетов — откажутся от этой идеи. Либо будет выборочно как всегда — своим «всё ок» — а другим — ничего.

С другой стороны — на фоне коррупции в ТЦК и в разных сферах — где условно тот кто «заплатил» — отмазался, а больного человека, но без денег — признают здоровым и он умирает в трениворочном лагере уже. Ну, а различные «мажоры» и дети/родственники чиновников вообще не парятся ни по какому поводу — у них уже всё давно решено и их никто не трогает.

Так что сейчас простой принцип: бедный и без денег — иди умирай, а равных условий никто не сделает, по крайней мере ни при этой коррупционной власти.

Поэтому какие бы ограничения не вводились — судя по всему они призваны сделать жизнь сложнее тем кто не имеет денег/коррупционных связей. А бедных буду кидать на передовую, потому что «не хватит техники — заменим людьми» — в этом вся философия коррупционной власти.
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