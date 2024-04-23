Консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о приостановлении предоставления консульских услуг гражданам Украины мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом Об этом он написал в соцсети X.

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Приоритет МИД

Кулеба отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за границей была и остается приоритетом МИД, однако в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины.

«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война», — подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что обязанность обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом», — отметил Кулеба.

Он добавил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о дальнейшем порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.