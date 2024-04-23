Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о приостановлении предоставления консульских услуг гражданам Украины мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом Об этом он написал в соцсети X.
Консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста
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Приоритет МИД
Кулеба отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за границей была и остается приоритетом МИД, однако в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины.
«Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война», — подчеркнул глава МИД.
Он напомнил, что обязанность обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования существовала и до принятия нового закона о мобилизации.
«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом», — отметил Кулеба.
Он добавил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о дальнейшем порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.
Комментарии - 16
У нас працює дерибан, корупція, беззаконня та свавілля, но не це
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
Люди владі не довіряють! Від кави в Криму до кордонів 1991 року… Так, таке буває коли людина *** і не на своєму місці.
Так, це про рішення Кулеби, який, фактично, своїми діями відрізає від України декілька мільйонів молодих українців (з врахуванням родин).
Тобто усі ті люди, які не обривали зв"язки з Україною, які сплачували податки, донатили, допомагали рідним в Україні і т.д., всі вони позбавляються державних сервісів.
Так, можна багато сперечатись про справедливість і тому подібне, але факт дуже простий: через такі дії вищих посадовців Україна не просто матиме критичну нестачу населення, а стикнеться з катастрофічними проблемами в демографії і економіці вже найближчим часом.
Подібні злочинні і тупі дії можуть мати лише одну логіку: одні українці загинуть на фронті чи стануть каліками, інші будуть відрізані від власної країни подібними діями, а років за 10 чи, щонайбільше, 20 Україна стане територією, заселеною індусами чи узбеками.
Може, Кулеба — агент Індії?
Впродовж усіх цих років перекази українських заробітчан з-за кордону значно перевищують прямі іноземні інвестиції в Україну.
Обмеження на користь? Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і тепер все по приколу.
Прочитав таку цікаву думку: «зе-влада» робить те, що повинна зробити розпочинаючи з 2019 року, тобто знищувати Україну на користь московії, прикриваючись патріотичними гаслами та гучними заявами…
І росії не потрібно щоб розвалювати Україну та нищити економіку країни.
Я уверен, что зелёные сами в шоке от стадности стада
А почему вас (в массе) так это интересует -кто что будет мыть и на какой помойке жить?
Вопрос же вас не касается!
Главное что у вас все будет хорошо, вот и радуйтесь. что все кто думает не так как вы уедет.
Вот вам и «сшастя».
Ну, а я и вся моя семья. по совету очередного горлопана, будем мыть туалеты.
Главное что кагда вы приедете, а тут и туалеты вымыты… правда классно!
Так что каждый сам разберется. главное не совать свое рыло в чужие дела.
Не исключено что на этом не остановятся: могут, например, пойти путём аннулирования паспортов тем, кто успел сделать заранее на 10 лет (что тоже в силах МИД теоретически), но возможно как и с отказом от блокировки счетов — откажутся от этой идеи. Либо будет выборочно как всегда — своим «всё ок» — а другим — ничего.
С другой стороны — на фоне коррупции в ТЦК и в разных сферах — где условно тот кто «заплатил» — отмазался, а больного человека, но без денег — признают здоровым и он умирает в трениворочном лагере уже. Ну, а различные «мажоры» и дети/родственники чиновников вообще не парятся ни по какому поводу — у них уже всё давно решено и их никто не трогает.
Так что сейчас простой принцип: бедный и без денег — иди умирай, а равных условий никто не сделает, по крайней мере ни при этой коррупционной власти.
Поэтому какие бы ограничения не вводились — судя по всему они призваны сделать жизнь сложнее тем кто не имеет денег/коррупционных связей. А бедных буду кидать на передовую, потому что «не хватит техники — заменим людьми» — в этом вся философия коррупционной власти.