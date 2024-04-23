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23 апреля 2024, 13:45 Читати українською

Банки ожидают роста объема средств населения и бизнеса — НБУ

Банки в целом ожидают роста объема фондирования от населения и бизнеса во ІІ квартале, в то же время объем оптового фондирования существенно не изменится. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Банки в целом ожидают роста объема фондирования от населения и бизнеса во ІІ квартале, в то же время объем оптового фондирования существенно не изменится.

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Объем обязательств банков в I квартале в целом увеличился, прежде всего, за счет роста объемов средств корпораций. В то же время, впервые с ІІІ квартала 2021 года банки отметили об уменьшении объема фондирования от населения. Объем оптового фондирования второй квартал подряд рос, преимущественно у отдельных крупных банков.

Падение привлечений от домохозяйств банки объясняли понижением предложения, считая уровень процентных ставок не существенным фактором для изменения объема депозитов.

Средняя стоимость фондирования в целом снижается третий квартал подряд. О снижении стоимости средств бизнеса сообщили около трех четвертей респондентов. В то же время цена депозитов населения увеличилась преимущественно у отдельных крупных банков. Стоимость оптовых привлечений не изменилась.

Почти все банки ожидают снижения стоимости депозитов для домохозяйств и корпораций во ІІ квартале, в то же время цена оптового фондирования не изменится.

Доля фондирования в валюте в I квартале, по оценкам банков, почти не изменилась после устойчивого снижения в предыдущие три квартала. Три четверти опрошенных ожидают возобновления тренда и сокращения доли фондирования в валюте во II квартале.

Срочность фондирования несколько снижается второй квартал подряд, и такая тенденция по ожиданиям банков будет продолжаться в следующие 12 месяцев.

Объем капитала за последние 12 месяцев вырос в большинстве банков, в то же время 70% респондентов ожидают его увеличения и дальше. Определяющим фактором роста капитала респонденты еще раз назвали прибыльность.

Отдельные банки предполагают сокращение объема капитала в результате изменения регуляторных требований или ухудшения макроэкономических прогнозов. Только 15% финучреждений отметили намерения акционеров увеличивать объем капитала в последующие 12 месяцев.

Респонденты второй квартал подряд отмечают снижение стоимости капитала за последние 12 месяцев и ожидают продолжения этого тренда и дальше.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
23 апреля 2024, 14:06
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