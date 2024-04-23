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23 апреля 2024, 13:24 Читати українською

Швейцария сообщила о сокращении замороженных российских активов. В чем причина

Правительство Швейцарии сообщило, что на конец 2023 года в стране заморозили российских активов на сумму 5,8 миллиарда швейцарских франков (6,36 миллиарда долларов), однако эта сумма меньше по сравнению с 7,5 млрд франков, замороженных на конец 2022 года. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на Reuters.

Правительство Швейцарии сообщило, что на конец 2023 года в стране заморозили российских активов на сумму 5,8 миллиарда швейцарских франков ($6,36 млрд), однако эта сумма меньше по сравнению с 7,5 млрд франков, замороженных на конец 2022 года.

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Причина уменьшения

Основной причиной стало снижение рыночной стоимости акций и других финансовых активов, сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), осуществляющий надзор за санкциями.

Однако это снижение, вероятно, вызовет критику, мол, Швейцария делает недостаточно для введения санкций, призванных наказать РФ за ее вторжение в Украину.

Читайте: G7 рассматривает замороженные активы России как залог для кредитов Украине — Домбровскис

Хотя Швейцария активизировала свои усилия по борьбе с компаниями и частными лицами, использующими страну во избежание санкций, другие страны хотят, чтобы Швейцария делала больше.

Замороженные наличные также являются лишь частью 150 миллиардов франков российских активов, по оценкам Ассоциации швейцарских банкиров в 2022 году, находились в швейцарских банках.

SECO также сообщила, что количество россиян, чьи средства подлежат блокированию в Швейцарии, в настоящее время составляет 1 703 физических лица, а количество попавших под санкции компаний и организаций — 421.

Напомним

Страны «Группы семи» (G7) обсуждают возможность использования замороженных российских активов на сумму почти 300 миллиардов долларов в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Источник: Минфин
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