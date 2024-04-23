Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины установил на 23 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,7836 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

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Валютный рынок

НБУ на 23 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,31 грн. Европейская валюта подешевела на 7 копеек.

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