Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 18 копеек

Национальный банк Украины установил на 22 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,7879 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 18 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 22 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,38 грн. Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

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