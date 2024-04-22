Банки на прошлой неделе выдали доступные кредиты на 2,3 миллиарда

В Украине с начала действия программы «Доступные кредиты 5−7−9%» банки выдали льготных кредитов на общую сумму 296,5 млрд грн, из них за прошлую неделю — 2,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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За прошлую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 754 льготных кредита на общую сумму 2,3 млрд грн, из которых 631 кредит — от банков государственного сектора экономики на 1,6 млрд гривен.

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 7713 кредитов на общую сумму 29,6 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 5722 кредит на 15,4 млрд гривен.