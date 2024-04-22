Останутся только крупные игроки: в небанках рассказали, как изменится рынок микрокредитования

Введение лимита ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки, предусмотренное законом 3498-IX, усилит осторожность кредиторов в подходе к заемщикам и может привести к уходу с рынка мелких игроков. Такое мнение высказали руководители крупных участников рынка микрокредитов . Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Компании будут вынуждены снизить риски потерь. Поэтому сначала, вероятно, затянут свои системы оценки кредитоспособности. Следовательно, пострадают клиенты с плохой кредитной историей», — заявил CEO MyCredit Владислав Билан.

Он также добавил, что многие мелкие компании останутся за бортом. «Они не смогут настроить свои процессы, приспособить свои бизнес-модели к новым условиям. Остаются только великие игроки».

В свою очередь CEO CreditPlus Владимир Довгаль сказал, что потребительские кредиты будут действительно дешевле для населения. «Во-вторых, компании будут внимательнее выбирать клиентов. Поэтому те клиенты, которым согласуют кредит в финансовой компании, смогут воспользоваться услугой с более низкими процентными ставками, чем сейчас».

По мнению CEO Moneyveo Сергея Синченко, закон № 9422 может стимулировать заемщиков брать больше кредитов, в связи с чем потенциально могут возрасти объемы кредитования.