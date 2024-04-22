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22 апреля 2024, 14:56 Читати українською

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск»

Польские фермеры прекратили забастовку и разблокировали п/п «Ягодин-Дорогуск». В настоящее время он работает в штатном режиме по обоим направлениям. Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Польские фермеры прекратили забастовку и разблокировали п/п «Ягодин-Дорогуск».

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Что известно

«По состоянию на 13:40 ч. 22 апреля прекращена забастовка польских перевозчиков и разблокирована п/п «Ягодин-Дорогуск», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
22 апреля 2024, 15:06
#
Польські підприємці обурені, що через дії своїх фермерів вони втрачають ринок збуту в Україні.
Вони опинилися на межі банкрутства через уже кількамісячну блокаду польсько-українського кордону. Про це пише польське видання Wiadomosci.
«Це і логісти, і експедитори, і транспортники, але ще й перевантажувальні термінали. Деяким загрожує банкрутство, інші масово звільняють працівників», — розповідає люблінський воєвода Кшиштоф Коморський. Один із підприємців Яцек Корженєвський поскаржився, що від початку блокування кордону оборот його компанії впав приблизно на 60%. Зараз у нього працюють 80 людей, але вони можуть залишитися без роботи, якщо ситуація затягнеться. «Не може бути, щоб одна соціальна група переслідувала свої цілі за рахунок інших підприємців, робочих місць і наших компаній. Це боляче, тому що ми не тільки втрачаємо фінансову ліквідність, але ми також втрачаємо ринок, на якому працювали багато років. Йдеться не лише про підприємців, а й про сотні робочих місць», — сказав Корженєвський. Він скаржиться, що через блокування прикордонних переходів польські експортери та імпортери втрачають ринок збуту в Україні, а також втрачає роль транзитної сторони. Натомість цю роль отримала Румунія.
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0
bonv
bonv
22 апреля 2024, 15:07
#
«Через збройний конфлікт Україна зараз не має жодного морського порту. Ми тут, на сході (Польщі. — Ред.), як і польські порти, сподівалися, що візьмемо на себе транзит товарів, які йдуть з Китаю в Україну. Але сьогодні наші клієнти перенаправляють ці товари в румунські порти, а звідти везуть в Україну», — каже Корженєвський. «Ми не можемо вести звичайну господарську діяльність. Як одна незадоволена соціальна група може призвести до банкрутства іншої галузі? Ми в руїнах. Скільки можна блокувати перетин кордону?» , — запитує Маріуш Шаруга, комерційний директор логістичної компанії з Холма.
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