Польские фермеры прекратили забастовку и разблокировали п/п «Ягодин-Дорогуск». В настоящее время он работает в штатном режиме по обоим направлениям. Об этом говорится в сообщении Гостаможни.
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск»
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Что известно
«По состоянию на 13:40 ч. 22 апреля прекращена забастовка польских перевозчиков и разблокирована п/п «Ягодин-Дорогуск», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Вони опинилися на межі банкрутства через уже кількамісячну блокаду польсько-українського кордону. Про це пише польське видання Wiadomosci.
«Це і логісти, і експедитори, і транспортники, але ще й перевантажувальні термінали. Деяким загрожує банкрутство, інші масово звільняють працівників», — розповідає люблінський воєвода Кшиштоф Коморський. Один із підприємців Яцек Корженєвський поскаржився, що від початку блокування кордону оборот його компанії впав приблизно на 60%. Зараз у нього працюють 80 людей, але вони можуть залишитися без роботи, якщо ситуація затягнеться. «Не може бути, щоб одна соціальна група переслідувала свої цілі за рахунок інших підприємців, робочих місць і наших компаній. Це боляче, тому що ми не тільки втрачаємо фінансову ліквідність, але ми також втрачаємо ринок, на якому працювали багато років. Йдеться не лише про підприємців, а й про сотні робочих місць», — сказав Корженєвський. Він скаржиться, що через блокування прикордонних переходів польські експортери та імпортери втрачають ринок збуту в Україні, а також втрачає роль транзитної сторони. Натомість цю роль отримала Румунія.