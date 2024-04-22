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22 апреля 2024, 16:39 Читати українською

Валютные облигации Украины выросли на фоне одобрения помощи в США

Украинские валютные облигации выросли после того, как Палата представителей США в выходные одобрила пакет финпомощи на сумму $61 миллиард. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Украинские валютные облигации выросли после того, как Палата представителей США в выходные одобрила пакет финпомощи на сумму $61 миллиард.

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Облигации с погашением в 2026 году, которые на прошлой неделе упали до самого низкого уровня за месяц, в начале торгов в Лондоне подорожали на 0,9 цента до более чем 33 центов, продемонстрировав лучшие показатели среди долларовых облигаций развивающихся стран.

«Принятие пакета помощи стало большим облегчением для инвесторов, которые все больше обеспокоены тем, что россия может снова захватить инициативу на поле боя», — сказал портфельный менеджер Neuberger Berman Asset Management Каан Назли.

Выплаты по непогашенным международным облигациям страны на сумму $20 миллиардов были прекращены два года назад после вторжения россии.

Читайте также: Украина готова предоставить владельцам евробондов план по реструктуризации — Reuters

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 апреля 2024, 16:41
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Доллар погнал…
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