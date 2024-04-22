В «Дии» появились новые военные облигации — «Бахчисарай» и «Макеевка»

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Хотите помочь государству и приблизить украинские города к деоккупации? Купите новые облигации „Бахчисарай“ и „Макеевка“ за несколько кликов в смартфоне», — говорится в сообщении.

Какие ставки

«Бахчисарай» — ставка от 17%, дата выплаты — 28 января 2026 года.

«Макеевка» — ставка от 16%, дата выплаты — 12 марта 2025 года.

Как приобрести

Чтобы приобрести государственные ценные бумаги, нужно выбрать соответствующий раздел, выбрать облигацию, партнера и количество ценных бумаг. После авторизации и оплаты облигации появятся в приложении в течение трех дней.

Напомним

Украинцы уже получили более 94 млн грн прибыли с облигаций. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.