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22 апреля 2024, 14:39 Читати українською

В «Дии» появились новые военные облигации — «Бахчисарай» и «Макеевка»

В приложении «Дия» можно приобрести новые военные облигации «Бахчисарай» и «Макеевка». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В приложении «Дия» можно приобрести новые военные облигации «Бахчисарай» и «Макеевка».

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«Хотите помочь государству и приблизить украинские города к деоккупации? Купите новые облигации „Бахчисарай“ и „Макеевка“ за несколько кликов в смартфоне», — говорится в сообщении.

Какие ставки

  • «Бахчисарай» — ставка от 17%, дата выплаты — 28 января 2026 года.
  • «Макеевка» — ставка от 16%, дата выплаты — 12 марта 2025 года.

Как приобрести

Чтобы приобрести государственные ценные бумаги, нужно выбрать соответствующий раздел, выбрать облигацию, партнера и количество ценных бумаг. После авторизации и оплаты облигации появятся в приложении в течение трех дней.

Напомним

Украинцы уже получили более 94 млн грн прибыли с облигаций. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 апреля 2024, 14:48
#
А нові військові повістки ще не зʼявилися?:)
+
+1
Riojas
Riojas
22 апреля 2024, 15:04
#
Каждому желающему помочь государству и приблизить украинские города к деоккупации © повестка должна идти в подарок
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