В приложении «Дия» можно приобрести новые военные облигации «Бахчисарай» и «Макеевка». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дии» появились новые военные облигации — «Бахчисарай» и «Макеевка»
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«Хотите помочь государству и приблизить украинские города к деоккупации? Купите новые облигации „Бахчисарай“ и „Макеевка“ за несколько кликов в смартфоне», — говорится в сообщении.
Какие ставки
- «Бахчисарай» — ставка от 17%, дата выплаты — 28 января 2026 года.
- «Макеевка» — ставка от 16%, дата выплаты — 12 марта 2025 года.
Как приобрести
Чтобы приобрести государственные ценные бумаги, нужно выбрать соответствующий раздел, выбрать облигацию, партнера и количество ценных бумаг. После авторизации и оплаты облигации появятся в приложении в течение трех дней.
Напомним
Украинцы уже получили более 94 млн грн прибыли с облигаций. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.
Источник: Минфин
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