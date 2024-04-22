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22 апреля 2024, 13:14 Читати українською

Безналичный доллар дешевеет в первой половине дня на снижении спроса

Безналичный курс гривна/доллар укрепляется в начале недели. Сегодня, 22 апреля, торговля в системе Bloomberg началась с 39,89 грн/$, но после котировки достаточно быстро покатились вниз — сначала до 39,8175 грн/$, а после до 39,7550 грн/$.

Безналичный курс гривна/доллар укрепляется в начале недели.
Фото:depositphotos

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Что происходит с курсом

Прошлая неделя на Bloomberg начиналась с 39,20 грн/$, а закончилась 39,91 грн/$. Официальный курс на 22 апреля Нацбанк установил на 39,7879 грн/$. Согласно официальному отчету, с 15 по 19 апреля НБУ увеличил свои валютные продажи на межбанке в 1,8 раза — до $695,1 млн. А среднесуточный объем торгов на Bloomberg составил $198,8 млн.

Читайте: Взлет курса доллара и евро: до каких пределов может подорожать валюта

Эта неделя на Bloomberg началась спокойно, укреплением гривны и сокращением валютного спроса. Объем торгов там в первой половине дня уменьшился вполовину (по сравнению с пятницей, 19 апреля), и составил на 12:45 только $100,4 млн.

На 12 часов Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,8129 грн/$.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+21
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 апреля 2024, 13:33
#
Чётко… Доллар отжимается, а скоро прыжки в длину потом бег на дистанцию. Спортсмен зелёный доллар США…

+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
22 апреля 2024, 14:38
#
Сейчас будут как обычно прогнозы «зовсім скоро 33» :)))) А в реальности — думаю многие понимают что сказки НБУ про 3% годовую инфляцию и отсутствие причин для девальвации — всего лишь сказки…

Ну, а колебания небольшие возможны, однако реальных глобальных основательных причин для серьёзного укрепления гривны по факту похоже пока что не видать, даже несмотря на принятую помощь США.

Однако как понимаю некоторые эксперты и дальше будут говорить что тот факт, что «помощь США пробуксовывает/нарушает графики» — существенно повлияли на то, что мы имеем курс 40 — но если такой курс будет держаться и дальше +/- - то будет понятно, что причины вероятно другие.

Посмотрим…
+
0
uiux
uiux
22 апреля 2024, 15:20
#
Карусельщики побежали за 5 коп на хлеб сливать валюту, но это временно
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