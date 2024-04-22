Безналичный доллар дешевеет в первой половине дня на снижении спроса

Безналичный курс гривна/доллар укрепляется в начале недели. Сегодня, 22 апреля, торговля в системе Bloomberg началась с 39,89 грн/$, но после котировки достаточно быстро покатились вниз — сначала до 39,8175 грн/$, а после до 39,7550 грн/$.

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Что происходит с курсом

Прошлая неделя на Bloomberg начиналась с 39,20 грн/$, а закончилась 39,91 грн/$. Официальный курс на 22 апреля Нацбанк установил на 39,7879 грн/$. Согласно официальному отчету, с 15 по 19 апреля НБУ увеличил свои валютные продажи на межбанке в 1,8 раза — до $695,1 млн. А среднесуточный объем торгов на Bloomberg составил $198,8 млн.

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Эта неделя на Bloomberg началась спокойно, укреплением гривны и сокращением валютного спроса. Объем торгов там в первой половине дня уменьшился вполовину (по сравнению с пятницей, 19 апреля), и составил на 12:45 только $100,4 млн.

На 12 часов Национальный банк установил справочный курс на уровне 39,8129 грн/$.