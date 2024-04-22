Пенсия в Украине: Около 62% пенсионеров получают до 5 тысяч гривен в месяц

Большинство пенсионеров в Украине получают пенсии, размер которых не превышает 5 000 грн в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины .

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Сколько пенсионеров в Украине

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн являются работающими лицами. Подавляющее большинство пенсионеров (72,95%) получают выплаты, назначенные по возрасту.

Средний размер пенсии

Средний размер пенсий в Украине на 1 апреля составляет 5743,27 грн. У работающих пенсионеров — 6094,28 грн.

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Пенсия менее 5 тысяч

Большинство пенсионеров — 62,7% — получают выплаты, не превышающие 5 000 грн. В частности, у 26,86% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн. Еще 17,27% получают выплаты от 3 001 до 4 000 грн, 18,61% пенсионеров получают пенсии от 4001 до 5 000 грн.

При этом четверти украинских пенсионеров (25,22%) назначена пенсия в размере от 5001 до 10 000 грн. Более 10 000 грн получают всего 12,06% пенсионеров.