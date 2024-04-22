Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий за апрель в размере 50,2 млрд грн, в том числе 40,7 млрд грн — через уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Пенсионный фонд направил 50,2 миллиарда на пенсии за апрель
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Сколько профинансировано
- на пенсионные выплаты — 50,2 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 9,5 млрд грн, через уполномоченные банки — 40,7 млрд грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 5250,8 млн грн;
- на страховые выплаты — 2244,6 млн грн., в том числе на оплату больничных — 1080,5 млн грн.
В апреле предоставлено 739,0 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Источник: Минфин
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