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Покупка недвижимости в Турции: Украинцы вошли в тройку лидеров
По итогам марта этого года граждане Украины вошли в топ-3 иностранцев, купивших жилье в Турции. Об этом говорится в данных Госстата Турции.
Тройка лидеров
- россияне — 411 домов
- иранцы — 182 дома
- украинцы — 129 домов
- граждане Ирака — 82 дома.
Где покупают жилье
Территориально среди приобретенного иностранцами жилья на первом месте Стамбул, за ним — Анталия и Мерсин.
«Продажи жилья иностранцам за январь-март сократились на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 5685 единиц жилья. В марте этого года иностранцам было продано 1778 единиц жилья, что ниже на 47,9% по сравнению с мартом прошлого года», — говорится в данных Госстата.
Всего по всей Турции было продано 105,4 тысяч единиц.
Источник: Минфин
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