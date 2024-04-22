Покупка недвижимости в Турции: Украинцы вошли в тройку лидеров

Тройка лидеров

россияне — 411 домов

иранцы — 182 дома

украинцы — 129 домов

граждане Ирака — 82 дома.

Где покупают жилье

Территориально среди приобретенного иностранцами жилья на первом месте Стамбул, за ним — Анталия и Мерсин.

«Продажи жилья иностранцам за январь-март сократились на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 5685 единиц жилья. В марте этого года иностранцам было продано 1778 единиц жилья, что ниже на 47,9% по сравнению с мартом прошлого года», — говорится в данных Госстата.

Всего по всей Турции было продано 105,4 тысяч единиц.