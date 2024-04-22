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22 апреля 2024, 13:14 Читати українською

Покупка недвижимости в Турции: Украинцы вошли в тройку лидеров

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По итогам марта этого года граждане Украины вошли в топ-3 иностранцев, купивших жилье в Турции.
Фото: triplook.me
По итогам марта этого года граждане Украины вошли в топ-3 иностранцев, купивших жилье в Турции. Об этом говорится в данных Госстата Турции.

Тройка лидеров

  • россияне — 411 домов
  • иранцы — 182 дома
  • украинцы — 129 домов
  • граждане Ирака — 82 дома.

Где покупают жилье

Территориально среди приобретенного иностранцами жилья на первом месте Стамбул, за ним — Анталия и Мерсин.

«Продажи жилья иностранцам за январь-март сократились на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 5685 единиц жилья. В марте этого года иностранцам было продано 1778 единиц жилья, что ниже на 47,9% по сравнению с мартом прошлого года», — говорится в данных Госстата.

Всего по всей Турции было продано 105,4 тысяч единиц.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
22 апреля 2024, 13:38
#
Умови є цікаві - під посадку оливкових дерев:))
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