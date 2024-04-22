Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов. Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Нацкомиссия включила в список ненадежных инвестпроектов еще 14 компаний
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Кто попал в список
- OT Platform
- Strifor LTD
- MTrading
- Danwell
- Startrader
- Libertex
- Fondexx
- IFC Markets
- Gann Market
- Bluestone Mining
- Eternity Prime Limited
- Blueskyminer
- ARK Mining
- BTC Mining
Полный список проектов можно просмотреть — «Защита прав инвесторов».
Источник: Минфин
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