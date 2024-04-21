Россия атакует и будет атаковать украинские энергетические объекты. И даже несмотря на вражеские атаки, блекаута в Украине не будет. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает «Общественное».
рф продолжит атаковать энергетику, но тотального блекаута в Украине не будет — министр энергетики
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«К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет», — сказал министр.
Хотя тотальных отключений света не будет, Галущенко заявил, что нужно быть готовым к любым сценариям и подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.
«Как уже показывает опыт в прошлом календарном году, мы свое слово придерживаемся», — добавил министр.
Напомним
«Минфин» писал, что 11 апреля 2024 года в результате массированной ракетной атаки войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Кроме того, россияне вывели из строя Днепровскую ГЭС, до этого они попали в Змиевскую ТЭС в Харьковской области, и еще в одну ТЭС — Углегорскую, которая находится под оккупацией с июля 2022 года.
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