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21 апреля 2024, 14:06 Читати українською

рф продолжит атаковать энергетику, но тотального блекаута в Украине не будет — министр энергетики

Россия атакует и будет атаковать украинские энергетические объекты. И даже несмотря на вражеские атаки, блекаута в Украине не будет. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает «Общественное».

Россия атакует и будет атаковать украинские энергетические объекты.
Фото: wikipedia.org

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«К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет», — сказал министр.

Хотя тотальных отключений света не будет, Галущенко заявил, что нужно быть готовым к любым сценариям и подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.

«Как уже показывает опыт в прошлом календарном году, мы свое слово придерживаемся», — добавил министр.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 апреля 2024 года в результате массированной ракетной атаки войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Кроме того, россияне вывели из строя Днепровскую ГЭС, до этого они попали в Змиевскую ТЭС в Харьковской области, и еще в одну ТЭС — Углегорскую, которая находится под оккупацией с июля 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Rubi0
Rubi0
21 апреля 2024, 14:22
#
Но тариф по 10 грн за киловатт может и будет, бо электроэнергия с Европы не бесплатная.
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0
mphet26
mphet26
21 апреля 2024, 15:01
#
Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, который возглавляет Комитет по вопросам энергетики, заявил, что себестоимость киловатт-часа достигла 3,50 грн.
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0
Rubi0
Rubi0
21 апреля 2024, 15:23
#
Это для населения, для бизнеса цена уже давно и 5 и 7 грн.
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