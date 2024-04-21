Сумма нанесенного ущерба в результате обстрелов Кураховской ТЭС составляет почти миллиард гривен

В результате вражеских обстрелов земельным ресурсам Кураховской ТЭС был нанесен ущерб на сумму более 986 млн грн, еще 1 млн грн ущерб был нанесен окружающей среде. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Государственная экоинспекция в Донецкой области выполнила расчеты размера ущерба, вызванного засорением земельных ресурсов Кураховской ТЭС по причине вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения. Сумма нанесенного ущерба земельным ресурсам территории Кураховской ТЭС составляет более 986 млн грн», — говорится в сообщении.

Также инспекция выполнила 10 расчетов ущерба за загрязнение атмосферного воздуха. В результате загрязнения воздуха, возникшего в результате боевых действий, общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 1 млн грн.

Кроме этого, зафиксировано 14 случаев засорения земель Кураховской ТЭС нефтепродуктами и отходами от разрушений в результате постоянных российских обстрелов г. Кухохового.

«Рассчитанный ущерб и в дальнейшем должен стать основанием для взыскания с страны-агрессора всего ущерба, причиненного окружающей среде Украины», — подчеркнули в ОВА.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 апреля 2024 года войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.