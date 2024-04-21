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21 апреля 2024, 11:15 Читати українською

Tesla снизила цены на свои авто в США и Китае

В пятницу 19 апреля Tesla снизила цены на $2 000 на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США и Китае через несколько дней после того, как поставки самого дорогого в мире автопроизводителя в первом квартале не оправдали ожиданий рынка. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу 19 апреля Tesla снизила цены на $2 000 на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США и Китае через несколько дней после того, как поставки самого дорогого в мире автопроизводителя в первом квартале не оправдали ожиданий рынка.
Фото: pixabay.com

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Производитель электромобилей снизил цены в США на базовую версию Model Y до $42 990, тогда как более дорогие и более производительные версии авто теперь стоят $47 990 и $51 490 соответственно, сообщается на сайте компании.

Базовая версия Model S теперь стоит $72 990, а более дорогая — $87 990. Базовая версия Model X сейчас стоит $77 990, а более дорогая — $92 900.

Tesla North America также сообщила, что после 30 апреля прекращает свою реферальную программу на всех рынках.

Tesla также снизила цены почти на $2000 на свои модели в Китае, поскольку компания Илона Маска борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили, особенно против более дешевых китайских авто.

Кроме того, в субботу компания снизила цену на программное обеспечение для помощника водителя Full Self-Driving — с $12 000 до $8 000.

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla отзывает 3878 электро автомобилей Cybertruck для замены накладки на педаль газа, которая может ослабнуть и застрять в обшивке салона.

Источник: Минфин
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