Биткоин поднялся выше $65 тысяч

В воскресенье, 21 апреля, утром цена первой криптовалюты выросла до $65 617. Однако впоследствии актив немного откатился назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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На момент написания новости стоимость биткоина составляет $65 125. За сутки актив вырос на 1,61%, за неделю — на 0,64%. Стоит отметить, что днем, 20 апреля, BTC упал до $63,426.

Что с другими криптовалютами

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Больше всего за сутки выросли:

Dogecoin (+5,05%),

Solana (+4,60),

Ethereum (+3,69%),

XRP (+3,38%),

BNB (+3,14%).

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 20 апреля, в сети биткоина на блоке 840 000 состоялся четвертый по счету халвинг. Он сократил вознаграждение за каждый добытый блок вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC.