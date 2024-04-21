В воскресенье, 21 апреля, утром цена первой криптовалюты выросла до $65 617. Однако впоследствии актив немного откатился назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин поднялся выше $65 тысяч
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На момент написания новости стоимость биткоина составляет $65 125. За сутки актив вырос на 1,61%, за неделю — на 0,64%. Стоит отметить, что днем, 20 апреля, BTC упал до $63,426.
Что с другими криптовалютами
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Больше всего за сутки выросли:
Напомним
«Минфин» писал, что вчера, 20 апреля, в сети биткоина на блоке 840 000 состоялся четвертый по счету халвинг. Он сократил вознаграждение за каждый добытый блок вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC.
Источник: Минфин
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