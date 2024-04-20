Польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед двумя пунктами пропуска

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска «Шегини-Медика» и «Краковец-Корчева». Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

«Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что 18 апреля польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска «Корчева — Краковец» и «Медика — Шегини».