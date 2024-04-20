Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 апреля, продал на межбанковском валютном рынке $695,10 млн. При этом регулятор ничего не покупал. На прошлой неделе НБУ за неделю купил $1,25 млн, а продал $378,30 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
НБУ вдвое увеличил продажу валюты на межбанке
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $318,05 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $104,63 млн;
- продал $7 460,26 млн;
- чистая продажа валюты составила $7 355,63 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 6
Про це розповідають в НБУ.
Зокрема, не приймають в обмін такі купюри:
порвані/різані;
обпалені/трухлі/гнилі;
мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
раніше були вилучені іноземною державою з обігу.
У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі решта, навіть зім'яті, трішки забруднені або потерті, — повинні прийматися до обміну.
«Пам'ятайте, банкам та небанківським фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти», — зазначили в НБУ.