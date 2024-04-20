НБУ вдвое увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 апреля, продал на межбанковском валютном рынке $695,10 млн. При этом регулятор ничего не покупал. На прошлой неделе НБУ за неделю купил $1,25 млн, а продал $378,30 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.