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19 апреля 2024, 19:37 Читати українською

В США презентовали первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями

Американская компания Sentry Enterprises представила банковские карты с интегрированными OLED-дисплеями. Эти инновационные платежные инструменты, получившие название Radiance, предлагают ряд уникальных преимуществ, сочетая современные технологии и элегантный дизайн. Об этом пишет prnewswire.com.

Американская компания Sentry Enterprises представила банковские карты с интегрированными OLED-дисплеями.

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OLED-дисплей загорается при касании карты к терминалу, четко сигнализируя об успешной установке соединения. Яркость и продолжительность подсветки экрана зависят от расстояния карты до терминала, помогая пользователям правильно расположить ее для бесконтактной оплаты.

Карты Radiance совместимы со всеми платежными системами Visa и Mastercard, обеспечивая универсальность и удобство использования.

По словам представителей Sentry Enterprises, технология полностью готова к коммерческому использованию, и ожидается, что карты Radiance в скором времени появятся на рынке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
19 апреля 2024, 19:56
#
Опоздали лет на 10 с таким пластиком.

Кому сейчас нужны такие карты,
если почти у каждого в руках
есть смартфон с NFC…
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