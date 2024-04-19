В США презентовали первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями

Американская компания Sentry Enterprises представила банковские карты с интегрированными OLED-дисплеями. Эти инновационные платежные инструменты, получившие название Radiance, предлагают ряд уникальных преимуществ, сочетая современные технологии и элегантный дизайн. Об этом пишет prnewswire.com.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

OLED-дисплей загорается при касании карты к терминалу, четко сигнализируя об успешной установке соединения. Яркость и продолжительность подсветки экрана зависят от расстояния карты до терминала, помогая пользователям правильно расположить ее для бесконтактной оплаты.

Карты Radiance совместимы со всеми платежными системами Visa и Mastercard, обеспечивая универсальность и удобство использования.

По словам представителей Sentry Enterprises, технология полностью готова к коммерческому использованию, и ожидается, что карты Radiance в скором времени появятся на рынке.