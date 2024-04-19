Tesla отзывает почти 4 тысячи Cybertruck из-за неисправной педали газа. Акции компании пошли вниз

Tesla отзывает 3 878 электро автомобилей Cybertruck для замены накладки на педаль газа, которая может ослабнуть и застрять в обшивке салона. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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«Зажатая педаль акселератора может привести к непреднамеренному ускорению транспортного средства, увеличивая риск аварии», — говорится в сообщении NHTSA.

Tesla заменит или отремонтирует педаль акселератора бесплатно, а владельцев сообщат об этом в июне.

Падение акций

В пятницу, 19 апреля, акции компании упали почти на 3%. При этом падение акций Tesla длится пять сессий. За это время акции потеряли около 14%.

Согласно отчету компании BizzyCar, в первом квартале 2024 года производитель электромобилей трижды отозвал около 2,4 млн автомобилей.

Однако большинство проблем, связанных с отзывом Tesla, обычно решаются с помощью беспроводного обновления программного обеспечения.

Напомним

«Минфин» писал, что педаль акселератора Cybertruck может застрять в полу из-за чего Tesla приостановила отгрузку авто.

На днях владелец Cybertruck в TikTok выложил видео, где показано, как металлическая крышка педали акселератора Cybertruck частично ослабла и застряла в полу. Водитель смог остановить автомобиль тормозами и поставить его на стоянку.