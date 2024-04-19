Парковка в Киеве снова становится платной

С понедельника, 22 апреля, парковка в Киеве снова станет платной. Оплата парковки заработает в приложении Киев Цифровой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как и раньше, парковка на муниципальных площадках будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье парковка бесплатная.

Стоимость парковки

Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик — 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска — 25 грн/час;

3 зона, остальные города — 5 грн/час.

Оплата в приложении Киев Цифровой

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

выбрать «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка»;

выбрать номер авто из перечня или указать его;

самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;

нажать «Начать парковку»;

нажать «Завершить парковку» как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к «Оплате парковки».

Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.

«Обращаем внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении — это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева и направляется на восстановление инфраструктуры во время военного положения», — говорится в сообщении.

Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не производят эвакуацию автомобилей.

Оплата парковки в столице возобновлена по решению суда.

Напомним

«Минфин» писал, что Киевтранспарксервис с 22 февраля 2024 года по решению суда отменил плату за парковку на коммунальных площадках.