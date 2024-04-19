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19 апреля 2024, 17:54 Читати українською

Парковка в Киеве снова становится платной

С понедельника, 22 апреля, парковка в Киеве снова станет платной. Оплата парковки заработает в приложении Киев Цифровой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С понедельника, 22 апреля, парковка в Киеве снова станет платной.

Как и раньше, парковка на муниципальных площадках будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье парковка бесплатная.

Стоимость парковки

Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:

  • 1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик — 35 грн/час;
  • 2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска — 25 грн/час;
  • 3 зона, остальные города — 5 грн/час.

Оплата в приложении Киев Цифровой

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

  • выбрать «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка»;
  • выбрать номер авто из перечня или указать его;
  • самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;
  • нажать «Начать парковку»;
  • нажать «Завершить парковку» как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к «Оплате парковки».

Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.

«Обращаем внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении — это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева и направляется на восстановление инфраструктуры во время военного положения», — говорится в сообщении.

Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не производят эвакуацию автомобилей.

Оплата парковки в столице возобновлена по решению суда.

Напомним

«Минфин» писал, что Киевтранспарксервис с 22 февраля 2024 года по решению суда отменил плату за парковку на коммунальных площадках.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
19 апреля 2024, 18:21
#
Хорошо би по всый Украъны по обласним мыстам…
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