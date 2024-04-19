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19 апреля 2024, 18:16 Читати українською

Цены на какао достигли нового рекорда

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке достигли нового рекорда, поскольку темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются, невзирая на глобальный дефицит предложения и большие цены. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке достигли нового рекорда, поскольку темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются, невзирая на глобальный дефицит предложения и большие цены.
Фото: pixabay.com

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Самый активный контракт вырос на 5% и достиг исторического максимума в $11 578 за метрическую тонну в начале торгов в пятницу, 19 апреля.

Данные, опубликованные в четверг после закрытия рынка, показали, что так называемые шлифовки, когда какао превращается в масло и порошок, используемый в кондитерских изделиях, выросли почти на 4% в Северной Америке за первый квартал по сравнению с тем же периодом год назад.

Переработка в Европе упала лишь примерно на 2%, а в Азии еще меньше. Эти данные появились на фоне того, что фьючерсные цены на какао с начала 2024 года выросли более чем вдвое.

Причина удорожания

По сообщению Bloomberg, посадки деревьев какао в Нигерии и сбор урожая в середине года находятся под угрозой срыва. Агентство гидрологической службы Нигерии предупредило о сильном наводнении в основных районах выращивания какао в стране, пишет издание.

«В число подверженных наводнениям районов Нигерии входят Ондо, Кросс-Ривер, Осун, Ойо, Огун, Тараба и Дельта», — заявил в среду министр водных ресурсов и санитарии Нигерии Джозеф Уцев. На указанные территории приходится 94% производства какао в стране.

Ожидается, что в этой западноафриканской стране — пятом в мире производителе какао — объем производства в 2024 году снизится до 225 тыс. тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 280 тыс.-300 тыс. тонн. Об этом сообщала в феврале Ассоциация какао — производителей Нигерии.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года цены на какао-бобы превысили $10 тысяч за тонну. Тогда это был новый рекорд.

Источник: Минфин
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