ЕЦБ прикажет UniCredit сократить бизнес в россии

Европейский центральный банк планирует приказать итальянской финансовой группе UniCredit сократить свое присутствие в россии. Об этом пишет Reuters.

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По словам собеседников агентства, требования ко второму по величине европейскому банку в россии будут похожи на те, которые ЕЦБ предъявляет к австрийской группе Raiffeisen Bank International (RBI).

В частности, ЕЦБ намерено прислать UniCredit юридически обязательный приказ, означающий новый уровень давления для сокращения бизнеса итальянского банка в россии. Это предпоследний шаг, прежде чем ЕЦБ сможет налагать жесткие санкции, например штрафы.

Официальное предупреждение ЕЦБ дает UniCredit последнюю возможность предотвратить такую процедуру, сообщил один из собеседников агентства.

Через два года после полномасштабного вторжения россии в Украину европейские регуляторы усиливают давление на банки в ЕС, поскольку конфликт продолжается и нет признаков утихания.

Однако две крупные финансовые группы региона, RBI и UniCredit, продолжают вести бизнес в россии, привлекая к себе пристальное внимание со стороны властей США, указывают источники Reuters.