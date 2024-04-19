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19 апреля 2024, 13:36 Читати українською

НАПК планирует автоматизировать заполнение деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) планирует ввести частичное автозаполнение деклараций до 12 октября 2024 года. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава агентства Виктор Павлущик.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) планирует ввести частичное автозаполнение деклараций до 12 октября 2024 года.
Фото: nazk.gov.ua

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Данные к декларациям будут подтягиваться из реестров, в которые НАПК имеет автоматизированный доступ, отметил Павлущик.

В то же время, это не будет касаться всей информации, которую лицо должно отразить в декларации, добавляет он. Например, в реестрах нет данных об объектах за рубежом, наличных, криптовалюте, антиквариате и т. д.

По словам Павлущика, новый подход поможет избежать технических ошибок, например когда вместо стоимости объекта ставят его кадастровый или регистрационный номер.

Наличие одной технической ошибки может сформировать высокий рейтинг риска декларации и, как следствие, она попадет на полную проверку. В результате новации работники НАПК смогут быстрее проводить проверки деклараций.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2023 году Верховная Рада вернула электронное декларирование.

За 2021 год НАПК получило 650 000 ежегодных деклараций, а в 2022 году — 640 000. Из них полные проверки прошли 27 деклараций, по их результатам установлены недостоверные сведения на общую сумму 21,5 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
potator
potator
19 апреля 2024, 14:02
#
Как бы обидно не было, но только запрет наличных спасет это великую, могучую полную ученых в разных областях науки, с передовыми технологиями и громадными инвестициями страну
+
0
potator
potator
19 апреля 2024, 14:04
#
— Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет.
военком борисов и ко.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 апреля 2024, 14:33
#
Надо писать не количестве деклараций, а о тех бюджетных суммах которые оседают в карманах 58 сотрудников этой конторы.
Прошло 10!!! лет как яценюк и порошенко скрутили эту контору и только сейчас поднялся вопро о эл обработки деклараций… почти 1.5 миллиарда бюджетных денег в год… и куда?
Где эти эксперты…может расскажут о этой «рехформе».
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