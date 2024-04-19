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19 апреля 2024, 9:44 Читати українською

G7 рассматривает замороженные активы рф как залог для кредитов Украине — Домбровскис

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают использование замороженных российских активов на сумму почти $300 млрд в качестве обеспечения для предоставления кредитов Украине. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Reuters.

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают использование замороженных российских активов на сумму почти $300 млрд в качестве обеспечения для предоставления кредитов Украине.
Фото: facebook.com/VDombrovskis

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Домбровскис отметил, что сейчас рассматриваются разные варианты, и дискуссии еще продолжаются.

Он выразил надежду, что Европейский Союз, где хранится львиная доля замороженных активов россии, в ближайшие месяцы одобрит отдельное мероприятие ЕС по использованию доходов или процентов, полученных от этих активов, для помощи Украине.

При этом данное решение должно было быть принято еще в первом полугодии, добавил он.

Финансовые должностные лица G7 заявили, что они твердо настроены помочь Украине удовлетворить срочные потребности в краткосрочном финансировании, включая использование процентов, полученных из замороженных российских активов.

В заявлении не было конкретного плана по активам, но было отмечено, что финансовые ведомства стран G7 будут «продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины».

Домбровскис сказал, что, скорее всего, процедура ЕС будет предусматривать залог для российских активов вместо их полного ареста.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил в среду, что дискуссии G7 по поводу замороженных российских суверенных активов «разрабатываются».

«Мы обсуждаем ряд разных вариантов. Один из них — конфискация, а другой — предоставление залога или даже использование сверхприбылей или процентов от этих активов для финансирования займа», — сказал Адейемо на мероприятии, организованном Semafor.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
youknow
youknow
19 апреля 2024, 9:54
#
Гарна позиція. То дійте вже…
+
+15
Strain
Strain
19 апреля 2024, 9:57
#
Как я и писал. Репарации уйдут на погашение долгов. Как итог — как были нищими так и останемся.
А кредиты на войну и пенсионеров — выкинутые в помойку деньги еще и в долг.
+
+15
potator
potator
19 апреля 2024, 10:07
#
Домбровскіс учился там где яценюк преподавал
+
0
bonv
bonv
19 апреля 2024, 10:50
#
США та їхні союзники в G7 вивчатимуть можливості для розблокування майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Продовжують шукати. можливості…
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