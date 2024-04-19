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19 апреля 2024, 9:25 Читати українською

Украина найдет средства для покрытия бюджетного дефицита в этом году — Шмигаль

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на этот год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на этот год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Я уверен, что мы найдем все необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита 2024 года», — отметил глава украинского правительства.

Таким образом, он прокомментировал оценку, озвученную в четверг главой МВФ о том, что Украине в этом году понадобится 42 млрд долларов внешней поддержки.

Читайте также: С начала года Минфин привлек более $3 миллиарда внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета

Шмыгаль отметил, что подавляющая часть этой суммы уже получена или запланирована в течение нынешнего года.

В частности, по его словам, у Украины практически уже есть 16 млрд евро по программе ЕС Ukraine Facility, планирует получить в общей сложности $5,4 млрд в виде траншей от МВФ, а также более $7 млрд от США в течение этого года. Премьер также отметил, что у Украины есть $4,5 млрд от Японии и определенная сумма в виде кредита DPL от Всемирного банка.

«То есть, в целом мы собрали ту сумму, как и планировали в бюджете в качестве бюджетного дефицита — $37 млрд. Еще $5 млрд мы должны найти во внутренних резервах — это внутренние заимствования, сборы налогов в Украине», — отметил Шмыгаль.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
potator
potator
19 апреля 2024, 9:36
#
«Крекс! Фекс! Пекс!».
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
19 апреля 2024, 11:47
#
З ухилянтів шкуру здеруть.
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