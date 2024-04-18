Ferrexpo завершила 2023 год с чистым убытком $84,8 миллиона

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в 2021 году получила чистый убыток в $84,75 млн, тогда как в 2022 году она завершила с чистой прибылью $220 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Ущерб $85 млн в основном вследствие признания резервов по текущим судебным разбирательствам и спорам в Украине на общую сумму $131 млн по состоянию на 31 декабря 2023 года. Без учета влияния этих резервов результат за 2023 финансовый год составил бы прибыль в размере $46 млн, что отражает снижение операционного прибыли группы на 82% вследствие продолжающейся войны, а также значительно меньший чистый доход от курсовой разницы в размере $23 млн в 2023 году по сравнению с $276 млн в 2022 году», — говорится в годовом отчете компании в четверг.

Согласно ему, выручка Ferrexpo в прошлом году упала почти вдвое — на 47,8%, до $651,80 млн, а операционная прибыль — в 5,7 раза, до $71,13 млн.

Отмечено, что такое снижение выручки связано с ограниченным доступом к экспортным маршрутам, а в натуральном выражении продажи сократились на 32% — до 4,2 млн. тонн.

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В отчете отмечается, что, несмотря на убыток за год, базовый показатель EBITDA остался положительным в 2023 году, но снизился на 83% — до $130 млн. Кроме перечисленных выше причин, на его падение также повлияло снижение цен реализации на 21%, обусловленное снижением базовой цены на железорудную мелочь и премий на окатыше в 2023 году, что частично компенсировалось снижением расходов по категории С1 на 8%.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года в Ferrexpo сообщили о новом судебном аресте 49,5% долей ее «дочек» в Украине.