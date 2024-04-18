Из-за отсутствия обещанного партнерами оружия правительству пришлось потратить из бюджета $4 миллиарда — Марченко

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 апреля 2024, 15:52 Читати українською

Из-за отсутствия обещанного партнерами оружия правительству пришлось потратить из бюджета $4 миллиарда — Марченко

Из-за промедления международных партнеров с помощью правительство Украины потратило 4 млрд долларов на закупку вооружения, что имело негативные последствия для бюджета. Об этом в фейсбуке сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Из-за промедления международных партнеров с помощью правительство Украины потратило 4 млрд долларов на закупку вооружения, что имело негативные последствия для бюджета.
Фото:facebook.com/sergey.marchenko

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потери бюджета

«В начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов. Но эффективная политика правительства в это время позволила сохранить финансовую стабильность. 4 млрд долл. США — именно такой объем средств на закупку вооружения потратило правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета», — сказал Марченко.

Он отметил, что отсутствие или задержка в поддержке Украины отрицательно сказывается на нашей способности противостоять врагу на фронте. А нехватка средств ПВО и ПРО — уменьшает экономический потенциал страны.

Читайте: В Конгрессе США обнародовали законопроект с помощью Украины на $61 млрд.

Предыстория

Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы настаивают на новых политических решениях для мексиканской границы, подвергая сомнению дальнейшую поддержку Украины.

18 апреля Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект с помощью Украины. Спикер Палаты Майк Джонсон рассчитывает, что за него проголосуют в субботу, 20 апреля.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
kadaad1988
kadaad1988
18 апреля 2024, 16:31
#
Так сейчас весь бюджет должен идти на это.
+
+26
nitrolog
nitrolog
18 апреля 2024, 16:35
#
От бідолашні, так би розпиляли, а тут довелося витрачати на зброю, тобто по призначенню.
Це якийсь сюр, вони взагалі не думають що кажуть?
+
+15
milon
milon
18 апреля 2024, 17:02
#
Они настолько привыкли к «халяве» что обычные оборонные расходы для них что-то нереальное. Люди последние деньги на армию донатят, чего они точно не должны делать. Даже интересно посмотреть что будет без помощи «оттуда», но уверен что опять обычный люд пострадает только
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают DrBetruger, kg050379gsn и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами