Из-за отсутствия обещанного партнерами оружия правительству пришлось потратить из бюджета $4 миллиарда — Марченко

Из-за промедления международных партнеров с помощью правительство Украины потратило 4 млрд долларов на закупку вооружения, что имело негативные последствия для бюджета. Об этом в фейсбуке сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Потери бюджета

«В начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов. Но эффективная политика правительства в это время позволила сохранить финансовую стабильность. 4 млрд долл. США — именно такой объем средств на закупку вооружения потратило правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета», — сказал Марченко.

Он отметил, что отсутствие или задержка в поддержке Украины отрицательно сказывается на нашей способности противостоять врагу на фронте. А нехватка средств ПВО и ПРО — уменьшает экономический потенциал страны.

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Предыстория

Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы настаивают на новых политических решениях для мексиканской границы, подвергая сомнению дальнейшую поддержку Украины.

18 апреля Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект с помощью Украины. Спикер Палаты Майк Джонсон рассчитывает, что за него проголосуют в субботу, 20 апреля.