Криптовалютная биржа Kraken запустила собственный криптокошелек Kraken Wallet. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Представители компании заявили, что этот продукт является первым криптокошелек крупной международной биржи с открытым исходным кодом. Таким образом, разработчики смогут при желании внести свои изменения, способствуя его дальнейшему развитию, отметили в Kraken.

На первых парах кошелек будет поддерживать восемь разных сетей. Среди них числятся следующие блокчейны:

В дальнейшем компания планирует увеличить количество поддерживаемых сетей.

Стоит отметить, что Kraken Wallet доступен для пользователей iOS.

В Kraken заявили, что компания будет собирать минимальное количество данных, связанных с использованием кошелька. Вся информация передается через собственную инфраструктуру биржи, что позволяет сделать невозможным вмешательство извне в работу продукта, подчеркнули в компании.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года криптовалютная биржа Kraken получила лицензию в Нидерландах.