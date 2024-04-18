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18 апреля 2024, 14:10 Читати українською

Продажи автомобилей в ЕС в марте упали максимально за 16 месяцев

Продажи машин в Европейском союзе в марте сократились на 5,2% относительно того же месяца прошлого года и составили 1,03 млн. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Продажи машин в Европейском союзе в марте сократились на 5,2% относительно того же месяца прошлого года и составили 1,03 млн.

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Снижение продаж

Снижение зафиксировано впервые с начала года и стало рекордным за 16 месяцев.

В феврале показатель вырос на 10,1%. В первом квартале продажи машин в ЕС повысились на 4,4% в годовом выражении до 2,77 млн.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в марте сократилось на 2,8% и составило 1,38 млн.

Читайте: В феврале продажи новых авто в ЕС увеличились на 10%. Рынок электрокаров стоит на месте

В Великобритании продажи выросли на 10,4% до 317,8 тыс., за счет сезонных факторов, поскольку пик регистрации новых машин в стране приходится на март и сентябрь.

В Германии, крупнейшем авторынке Европы, продажи в марте уменьшились на 6,2% и составили 263,8 тыс. Во Франции продажи сократились на 1,5% до 180 тыс., в Италии — на 3,7% до 162 тыс., в Испании — на 4,7% до 94,8 тыс.

Реализация электромобилей в ЕС упала на 11,3% до 134,4 тыс. В том числе в Бельгии показатель подскочил на 23,8%, во Франции — на 10,9%, а в Германии упал на 28,9%. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке опустилась до 13,9% с 13% в феврале.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в прошлом месяце уменьшились на 9% до 251 тыс., Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) — на 12,6% до 189,1 тыс., Renault — на 2,1% до 108,2 тыс.

Реализация машин японской Toyota Group подскочила на 18,4%, южнокорейской Hyundai Group — снизилась на 5,9%.

Германский производитель автомобилей класса «люкс» Bayerische Motoren Werke AG (BMW) сократил продажи в марте на 6,7%, его конкурент Mercedes-Benz — на 1,7%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в Евросоюзе 28,9 тыс. машин, что на 30,4% меньше, чем за тот же месяц годом ранее.

Источник: Минфин
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