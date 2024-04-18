Страны G7 будут держать активы рф замороженными, пока не добьются выплат за ущерб, нанесенный Украине

Страны G7 будут держать активы рф замороженными, пока не добьются от нее выплат за ущерб, нанесенный Украине. Такое решение приняли министры стран «большой семерки» на встрече в Нью-Йорке, пишет DW.

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Что известно

G7 вновь призвала россию завершить войну в Украине, так как это, помимо прочего, негативно отражается на торговле, глобальных цепочках поставок и ценах на сырьевые ресурсы.

Эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабную войну рф против Украины министры стран G7 назвали крупнейшими факторами неопределенности для мировой экономики.

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