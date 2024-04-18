В первом квартале 2024 года украинский автопарк пополнили около 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.
Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей в Украине. Самые популярные модели
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Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
- город Киев — 1624 ед. (61% б/у);
- Львовская область — 1612 ед. (86% б/у);
- Днепропетровская область — 935 ед. (72% б/у);
- Киевская область — 858 ед. (67% б/у);
- Одесская область — 746 ед. (72% б/у).
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В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model 3 — в Киеве и области и в Днепропетровской области;
- Nissan Leaf — во Львовской и Одесской областях.
Источник: Минфин
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