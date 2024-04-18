Bank of America предсказал нефть Brent по $130

Стоимость нефти марки Brent может достичь $130 за баррель во втором квартале 2024 года, передает CNBC прогноз Bank of America. Это может произойти, если между Израилем и Ираном начнется многомесячная война, которая приведет к сбоям поставок иранской нефти. Тогда цена WTI может подскочить до отметки $123 за баррель.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогнозы аналитиков

В случае начала полномасштабной войны добыча в Иране может сократиться на 1,5 млн баррелей в сутки. После этого ОПЕК+, вероятно, начнет поставлять больше нефти на рынок, но это приведет к сокращению свободных мощностей альянса. В итоге в 2025 году цена Brent останется на уровне $100 за баррель, а цена WTI — $93 за баррель.

По состоянию на вечер 17 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 2,74%, до отметки $87,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торговались на Нью-Йоркской товарной бирже около отметки $82,97 за баррель, демонстрируя снижение на 2,8%.

Читайте: Бензин под 60 грн за литр: почему растут цены на топливо и на каком уровне остановятся

Котировки падают, в том числе из-за того, что трейдеры перестали беспокоиться из-за рисков полномасштабной войны между Израилем и Ираном, которая может привести к нарушению поставок нефти.

«Пока что события, произошедшие в выходные, привели к ограниченным потерям и разрушениям благодаря защитной обороне Израиля, что позволило частично снизить премию за геополитический риск на рынке нефти», — указали аналитики Bank of America.

Однако они предупредили, что реакция рынка на события на минувших выходных «может не отражать среднесрочных экономических и геополитических последствий» первого прямого удара Ирана по Израилю.

Напомним

В конце прошлой недели цена нефти марки Brent впервые с конца октября 2023 года превысила $92 за баррель. Котировки подскочили в ожидании ответных мер Ирана на израильский удар по консульству этой страны в Дамаске. Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по Израилю, запустив более 300 беспилотников и ракеты. Почти все были перехвачены силами ПВО.