«Бонус для Маска»: Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд

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Что известно

В Tesla заявили, что решение суда создало «фундаментальную проблему для компании». Ранее судья Кэтлин Маккормик аргументировала решение аннулировать вознаграждение тем, что на тот момент компанию контролировал именно Маск, а не совет директоров Tesla. По данным суда, комитет по вознаграждениям вместо того, чтобы вести переговоры с Маском об условиях сделки по выплате бонуса, «работал вместе с ним почти как консультативный орган».



Председатель правления Tesla Робин Денхолм сообщила, что компания не согласна с решением суда. Кроме того, в Tesla заявили, что попросят акционеров одобрить перенос регистрации компании из Делавэра в Техас, где сейчас расположена штаб-квартира компании.

Бонус для Маска

Бонус на общую сумму $56 млрд от Tesla был одобрен Маску в 2018 году. Это стало крупнейшим компенсационным пакетом от публичной компании за всю историю.

Вознаграждение состояло из 12 траншей опционов на акции Tesla, которые должны были перейти Маску при условии, что капитализация автопроизводителя увеличится на $50 млрд, а сама компания достигнет определенных целей по выручке.



Однако в том же году акционер Tesla Ричард Торнетта потребовал аннулировать бонус, считая его несправедливым. Торнетта подал соответствующий иск в суд. Также с критикой сделки выступил и крупный инвестор — пенсионный фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).



Как пишет Business Insider, нарастающие проблемы с бизнесом Tesla нанесли серьезный удар по капиталу Илона Маска. Если в ноябре 2021 года Маск занимал первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием $340 млрд, то на момент закрытия торгов 16 апреля 2024 года активы миллиардера оценивались «всего» в $178 млрд. Котировки Tesla с достигнутого в 2021 году пика в $415 за бумагу упали на 62%. По итогам торгов 16 апреля акции стоили уже $157 за штуку.



В начале недели акции Tesla дешевели на фоне решения автопроизводителя сократить штат работников более чем на 10%. В декабре 2023 года у Tesla насчитывалось чуть менее 140,5 тыс. сотрудников, отмечал CNBC. Всего с начала года акции Tesla подешевели на 36,77%. На торгах в среду, 17 апреля, котировки в моменте упали на 1,38%, до $154,95.