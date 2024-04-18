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18 апреля 2024, 9:46 Читати українською

Фонд гарантирования выставил на торги межотраслевой пул активов трех банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц 24 апреля проведет в системе Prozorro. Продажи аукциона по продаже межотраслевого пула, сформированного из активов «МР Банка», «Мегабанка» и «Проминвестбанка», ликвидируемых Фондом. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов физлиц 24 апреля проведет в системе Prozorro.
Фото:ukr.radio

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Подробности

«Межотраслевой пул включает активы, по которым должники проводят разные виды экономической деятельности. В состав лота GL16N1125904 вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, дебиторская задолженность и имущественные.

На продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке", — пояснили в ФГВФЛ.

В залог банков оформлено, в частности:

  • жилой дом со дворовыми сооружениями, общей площадью 318 кв. м в Закарпатской области;
  • коммерческую недвижимость в разных регионах Украины, в частности, здание площадью 108,1 кв. м в Тернопольской области, подвальное помещение площадью 104,4 кв. м в г. Тернополь и т. п.;
  • земельные участки общей площадью 21,4337 га в Киевской области.

Начальная цена лота — 54,4 млн грн.

«Каждый актив, включенный в состав лота, не менее 4 раз выставлялся на индивидуальную продажу в системе Prozorro. Продажи, но ни один потенциальный инвестор не проявил интерес к ним», — добавили в Фонде.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме рф или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований ликвидируемых кредиторов банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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