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18 апреля 2024, 9:07 Читати українською

МинАПК прогнозирует урожай зерновых и масличных культур около 74 млн тонн

По предварительным оценкам Минагрополитики в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Из них около 52,4 млн тонн зерновых и 21,7 млн тонн масличных. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики.

По предварительным оценкам Минагрополитики в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн.
Фото:depositphotos

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Прогнозы МинАПК

Прогнозы по показателям валовых сборов носят предварительный характер и будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь погодных условий.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы — 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя — 4,9 млн тонн (в 2023 г. — 5,7 млн тонн) и кукурузы — 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои. Этой культуре предполагается производство 5,2 млн тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн тонн. Рапс прогнозируется сбор 4,1 млн тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн тонн.

Читайте: В Украине прогнозируют уменьшение урожая зерновых и масличных в этом году

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10,6 млн га (-395 тыс. га до показателя 2023 года).

Из них озимой пшеницы посеяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), яровой пшеницы ожидается 0,2 млн га. (+0,2 тыс. га).

Озимый ячмень посеян на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площадь ярового ячменя прогнозируется на 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурузы — 3,9 млн га (-62 тыс. га).

Среди масличных увеличиваются площади посева сои. Прогнозируется, что она будет посеяна на площади 2,2 млн га. Это почти на 400 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Подсолнечника будет посеяно почти столько же, как и в прошлом году на 5,3 млн га. Рапса на 1,5 млн га, что на 0,1 млн га меньше, чем в прошлом году.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», украинская зерновая ассоциация оценила урожай в 2024 году на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 года по оценке ассоциации составил 82,6 млн тонн.

Источник: Минфин
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