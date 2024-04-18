АРМА получило более 112 миллионов гривен дохода от военных облигаций

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«Имеем более 112 млн грн как очередную выплату по военным облигациям! Впереди — согласование Кабмина на покупку АРМА нового пакета таких облигаций на сумму 1,7 млрд грн», — написала она.

Также Дума отметила, что в настоящее время в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 10397, который позволит Нацагентству покупать военные облигации за валютные средства.

АРМА уже приобрело военные облигации на 3,7 миллиарда гривен

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, приобрело на арестованные средства санкционных лиц военные облигации в общей сложности на сумму 3,7 млрд грн.

Доход Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), от депозитов и приобретения военных облигаций в 2023 году составил 392 млн грн.