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17 апреля 2024, 19:34 Читати українською

Китайский экспорт в рф упал из-за угрозы санкций США — Bloomberg

Экспорт Китая в Россию упал в марте, что стало первым падением в годовом исчислении с середины 2022 года на фоне растущих угроз США расширить санкции против китайских компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Экспорт Китая в Россию упал в марте, что стало первым падением в годовом исчислении с середины 2022 года на фоне растущих угроз США расширить санкции против китайских компаний.
Фото: freepik.com

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По данным китайской таможни, экспорт Китая в россию в марте 2024 года упал почти на 16% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Общий объем российского импорта в марте сократился на 18% в годовом исчислении, свидетельствуют данные ЦБ рф.

Это происходит из-за того, что россия сталкивается с растущими трудностями при проведении международных платежей. Иностранные банки отказываются работать с российскими компаниями из-за угрозы вторичных санкций США.

При этом товарооборот между россией и Китаем в прошлом году достиг рекордных $240 млрд благодаря китайскому импорту российской нефти и экспорту автомобилей, промышленного оборудования и электроники.

Напомним

«Минфин» писал, что крупнейший банк Китая ICBC, а также еще три кредитных организации — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China — перестали принимать платежи по россии в юанях.

Источник: Минфин
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