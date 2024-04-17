Аналитики Bernstein подтвердили свой прогноз по цене биткоина в $150 тысяч к концу 2025 года

Аналитики брокерской компании Bernstein подтвердили свой прогноз по цене биткоина в $150 000 до конца 2025 года. Также они ожидают возобновления «бычьей» траектории после халвинга в 2024 году. Об этом сообщает The Block.

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«Мы ожидаем, что „бычья“ траектория биткоина восстановится после халвинга, когда хешрейт майнинга скорректируется и возобновится приток средств в спот биткоин-ETF. Кроме того, интеграция биткоин-фондов с банковскими конторами и инвестиционными советниками будет продолжать обеспечивать структурный спрос на актив», — написали эксперты.

В Bernstein отметили, что сам халвинг не приведет к росту цены первой криптовалюты без нового спроса. По их словам, майнеры смогут добыть меньше биткоинов, поэтому потенциальное давление на рынок со временем значительно снизится. Они добавили, что к росту цены актива в каждом цикле приводят новые катализаторы спроса.

«Исторически сложилось так, что прорыв цены биткоина всегда следовал за халвингом, а иногда и спустя несколько месяцев после него. Однако в текущем цикле утверждение ETF привело к сильному росту цены еще до халвинга», — заявили аналитики.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что к 2025 году приток средств в биткоин ETF достигнет отметки в $80 млрд.